Tante riflessioni per Daniele Adani nell'appuntamento del mercoledì de La Domenica Sportiva, dopo la vittoria dell'Inter a Parma. "Chivu è stato credibile da subito quando è subentrato a Parma e poi quando è stato chiamato all'Inter - dice - La sua bravura è anche saper trovare la scarpa giusta per il piede giusto. Può permetterselo, l'Inter ha la rosa più profonda e di qualità. Ma quando va a testare la condizione psicofisica dei giocatori trova disponibilità e questo gli permette di fare rotazioni. L'Inter sa vincere essendo bellissima come contro il Bologna, sa vincere aspettando il momento giusto come ha fatto Dimarco, giocatore che ha solo l'Inter con quelle qualità. Quest'anno più di altri anni ha saputo soffrire per tante partite e poi chiuderla. La squadra mi sembra totalmente nelle mani dell'allenatore".

"Se vai a vedere le prestazioni dell'Inter con Atalanta, Bologna e Parma sono prestazioni fantastiche. Se limita quel quarto d'ora in cui si assenta e diventa la sua prima rivale, è veramente superiore, non dico ingiocabile. Spesso la mancanza di spietatezza nel quadriennio di Inzaghi, soprattutto in campionato, ha tolto diversi scudetti. Uno su quattro campionati da più forte rimangono pochi. Il primo anno ha perso dodici partite, proprio per questi problemi".

"L'Inter è un gruppo molto evoluto, sono entrati alcuni giovani ma tanti giocatori sono cresciuti assieme, sono diventati grandi - prosegue - Chivu, al di là del carattere che uno può avere, è molto credibile. E' molto rispettato, è efficace e sa usare la metodologia in maniera efficace. Si sta confermando in una grande. Tanti allenatori che stimiamo e raccontiamo, sono bravi, ma un conto è il Bologna o il Como, un altro è l'Inter. Sta facendo la differenza in una squadra che fa la differenza. Dimostrarlo in una grande è un altro sport"

Infine una riflessione su Bonny. "Credo sia il calciatore di questa rosa, tra gli attaccanti, che più di tutti può giocare con tutti gli altri partner. Sa essere fisico, tecnico, prima o seconda punta. Un grande acquisto.