Nel consueto video postato sui suoi social, Fabrizio Romano assieme a Matteo Moretto fa il punto su alcune delle trattative più calde in Serie A. Si parte da Davide Frattesi per cui c’è l’ipotesi partenza a gennaio. Sulle sue tracce c’è il Galatasaray, una trattativa che è partita forte prima di capodanno ma che poi si è incagliata sulla formula: l’operazione era nata in prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni molto facile da far scattare, sarebbero bastate meno di cinque presenze. Il Gala inizialmente ha valutato, poi ha richiesto un numero di presenze più alto per far scattare l’obbligo di riscatto. Al momento l’ostacolo resta questo, in attesa dell’inserimento di altre squadre. Resta l’interesse della Juve con Luciano Spalletti che ne è grande fan, ma restano le richieste dell’Inter che cederanno il giocatore in prestito solo con un riscatto quasi certo.

In uscita c’è Kristjan Asllani che rientrerà dal Torino solo quando sarà stata trovata la situazione giusta. Ci sono dei club che iniziano a chiamare. Moretto conferma l’interesse del Girona che ha già chiesto informazioni sulla formula e sulle cifre dell’affare. Si sta provando a capire se si può arrivare al calciatore, anche se ci sono altri club italiani. Come detto, per procedere al taglio del prestito deve esserci l’ok dell’Inter che non arriverà senza prima una nuova sistemazione, dunque il Girona resta pista calda.