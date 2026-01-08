È Gaetano Oristanio il giocatore che ha affiancato l'allenatore, Carlos Cuesta nelle interviste post partita rilasciate ai canali ufficiali del club emiliano. L'ex Inter oggi nel club ducale ha così commentato quanto ottenuto contro i nerazzurri: "È stata una partita importante, contro un avversario tosto come l'Inter che è una delle candidate a vincere lo scudetto. Abbiamo provato a dare il massimo, siamo rimasti compatti e stretti, abbiamo preso il gol che ci ha destabilizzati. È stata una partita difficile. Sicuramente dobbiamo fare di più, l'impegno, il lavoro e il sacrificio ci sono stati. Abbiamo provato a chiudere gli spazi il più possibile, sappiamo la qualità dei calciatori dell'Inter che sono molto forti fra le linee e molto forti ad attaccare la profondità. Il loro livello è altissimo. Abbiamo fatto il massimo contro un avversario veramente forte, forse un po' più di coraggio potevamo averlo. Ora pensiamo subito alla prossima partita a Lecce, sarà importantissima. Dobbiamo recuperare e prepararci al meglio, perché è veramente importante" ha detto il centrocampista cresciuto nel vivaio nerazzurro.

E a proposito di passato, il classe 2002 ha poi aggiunto:

"È sempre bello giocare contro l'Inter, sono cresciuto nel Settore Giovanile ed è un'emozione speciale".

Il mio futuro?

"Sono felice qui a Parma, il mio obiettivo è di fare il massimo, dare di più e continuare questo mio percorso a Parma".