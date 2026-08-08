Dopo aver commentato per Sky Sport l'amichevole tra Juventus e Inter, Stefano Borghi, nell'analizzare quanto offerto dalla sfida di Perth, trova il modo di ironizzare su un episodio avvenuto nei minuti finali di gara, con un aggancio nell'area nerazzurra che ha visto coinvolto l'attaccante juventino Randal Kolo Muani: "Meno male che non era campionato perché avremmo fatto il post partita solo su quel un contatto al limite con Leonardo Bovio".

Borghi mette poi sul banco degli imputati Michele Di Gregorio, protagonista in negativo in occasione del 2-0 di Andy Diouf: "Anche oggi ha fatto un altro errore pesante e anche nel primo tempo era arrivato su un paio di tiri da fuori una punizione di Hakan Calhanoglu, un tiro di Henrikh Mkhitaryan bene ma non benissimo, diciamo così: c'è anche l'onda della stagione scorsa, dove gli errori sono stati tanti e visibili. C'è stato l'inizio di quest'estate anche con il suo entourage che ha alzato ulteriormente il fuoco. Il tema portiere della Juve è un tema che abbiamo dall'inizio del precampionato e che continua a non risolversi".