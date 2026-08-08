Cresce l’attesa a Perth, fuori dall’Optus Stadium. I tifosi stanno iniziando a confluire nell’impianto dove oggi alle 13, ora italiana, si affronteranno Juventus e Inter. Manca sempre meno al fischio d’inizio, è solo un’amichevole ma di quelle di cartello, che è difficile giocare con lo spirito di un semplice test match e l'entusiasmo fuori dallo stadio testimonia il valore attribuito alla partita. A seguire le immagini.