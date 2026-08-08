L'Inter sta tornando in Italia in aereo dopo l'amichevole odierna contro la Juventus: "Si torna in Italia. Tanti ricordi incredibili da Hong Kong e Perth

Ci vediamo a Milano", così in un post su Instagram la società nerazzurra, che ha aggiunto anche qualche foto sull'aereo dei calciatori interisti. E' stata un'ottima tournée per i giocatori, che hanno avuto modo di mettere minuti nelle gambe facendo anche un'esperienza internazionale che non fa mai male. Considerando anche l'ampliamento notevole del brand Inter, che si sta espandendo sempre di più in ogni continente.