Parte con il piede giusto il campionato del Bruges campione del Belgio in carica: reduce dalla sconfitta ai rigori in Supercoppa nazionale contro l'Union Saint-Gilloise, i Blauw en Zwart si sono prontamente riscattati travolgendo 3-0 Kortrijk in virtù delle reti di Hugo Vetlesen, Carlo Forbs e Nicolò Tresoldi (su rigore), nella prima giornata della Pro League 2026-27. Un risultato che fa doppiamente sorridere Yann Sommer, alla sua prima partita ufficiale con la nuova squadra: l'ex portiere dell'Inter, oltre alla vittoria, ha potuto festeggiare anche il clean sheet, messo a rischio dopo pochi minuti da un'uscita fuori tempo che, per sua fortuna, non è stata punita.