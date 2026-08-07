Marco Palestra è convinto di aver fatto la scelta giusta accettando di trasferirsi al Chelsea, club che ha preferito all'Inter, nonostante la corte serrata di quest'ultima: "Sono davvero felice di essere qui, sin dal primo giorno mi sono sentito a mio agio: sto bene sia con la squadra che con l'allenatore - ha detto il laterale della nazionale italiana parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Milan -. A proposito della trattativa tra Inter e Atalanta o cose simili, non voglio pensare al passato. Sono concentrato su questa stagione e, ripeto, non voglio pensare al passato. Ho scelto il Chelsea perché è uno dei club migliori del mondo. So che non faremo la Champions quest'anno, ma in Premier ci sono tante grandi squadre. Sono sicuro che faremo una grande stagione, qui è normale competere ad alti livelli".