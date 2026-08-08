Manca solo l'annuncio ufficiale per definire a 360 gradi il trasferimento a titolo definitivo di Aymen Zouin dall'Inter al Parma. Poco dopo il canonico orario di apertura delle 8:00, stamane l'esterno classe 2006 ha varcato la soglia del Poliambulatorio Gemini per sostenere le tradizionali visite mediche. Anche se il club crociato lo ha comprato a titolo definitivo, l’Inter ha voluto mantenere il diritto di ri-acquisto in futuro per il suo cartellino.

Sezione: Mercato / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 15:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.