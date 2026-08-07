Dopo aver ospitato il derby di Milano, l'Optus Stadium di Perth si appresta a diventare teatro anche del derby d'Italia. Una sfida, quella tra Inter e Juve, che non può essere inquadrata come semplice amichevole, secondo Christian Vieri: "Queste sono le partite che vuoi giocare - ha spiegato Bobo a The West Australian -. Se hai la possibilità di giocare contro le squadre migliori e i migliori giocatori, la motivazione è al 100%. Non vedi l'ora di giocare queste partite. Giochi contro un grande avversario, un altro grande avversario, che ha in rosa grandi giocatori. Scendi in campo per dimostrare chi è la squadra migliore".