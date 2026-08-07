Dopo aver ospitato il derby di Milano, l'Optus Stadium di Perth si appresta a diventare teatro anche del derby d'Italia. Una sfida, quella tra Inter e Juve, che non può essere inquadrata come semplice amichevole, secondo Christian Vieri: "Queste sono le partite che vuoi giocare - ha spiegato Bobo a The West Australian -. Se hai la possibilità di giocare contro le squadre migliori e i migliori giocatori, la motivazione è al 100%. Non vedi l'ora di giocare queste partite. Giochi contro un grande avversario, un altro grande avversario, che ha in rosa grandi giocatori. Scendi in campo per dimostrare chi è la squadra migliore". 

Sezione: Copertina / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 18:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.