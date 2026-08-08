Sarà il Derby d’Italia a chiudere l’Internazionale Summer Tour dell’Inter. La squadra di Cristian Chivu affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth, ultimo appuntamento della tournée prima del rientro a Milano. La sfida rappresenterà un altro test importante per verificare la condizione dei nerazzurri e valutare i progressi della squadra in vista dell’inizio ufficiale della stagione. La partita è in programma sabato 8 agosto all’Optus Stadium di Perth. Il calcio d’inizio è fissato alle 19:00 locali, corrispondenti alle 13:00 italiane.

Dove vedere Juventus-Inter in diretta

I tifosi nerazzurri avranno diverse possibilità per seguire l’amichevole. La partita sarà trasmessa su DAZN e Sky, senza costi aggiuntivi per gli utenti già abbonati ai rispettivi servizi. Per i non abbonati sarà invece possibile acquistare l’incontro in modalità pay per view su OneFootball e DAZN.

Diretta anche su Inter TV e Inter.it

Soltanto in Italia, Juventus-Inter sarà inoltre visibile su Inter TV e attraverso inter.it, con accesso riservato agli utenti registrati sul sito ufficiale nerazzurro. La sfida contro la Juventus chiuderà così la tournée dell’Inter, che dopo l’appuntamento di Perth farà ritorno a Milano per entrare nella fase conclusiva della preparazione estiva. Ovviamente il match si potrà seguire in diretta testuale anche su Fcinternews.it, con tutte le interviste e gli approfondimenti del caso.