Il mercato dell’Inter ruota sempre più attorno al futuro di Davide Frattesi. Cristian Chivu aspetta sviluppi nelle prossime settimane, perché la partenza del centrocampista romano, insieme a quella di Kristjan Asllani, è considerata necessaria per poter tornare con decisione su Curtis Jones. Come scrive Tuttosport, il tecnico nerazzurro apprezza da tempo il centrocampista del Liverpool e avrebbe voluto averlo già a gennaio. Allora, però, la mancata cessione di Frattesi al Nottingham Forest bloccò l’operazione.
Frattesi, l’Inter può scendere a 25 milioni
La valutazione iniziale dell’ex Sassuolo resta di circa 30 milioni di euro, ma un’offerta da 25 milioni bonus compresi potrebbe essere sufficiente per ottenere il via libera. La Premier League resta una possibile destinazione, mentre Napoli e Roma, interessate nei mesi scorsi, non avrebbero più approfondito il discorso.
Juventus sempre sullo sfondo
Rimane da seguire anche la pista Juventus, dove Frattesi può contare sulla stima di Carnevali e soprattutto di Luciano Spalletti. Le due società hanno finora escluso possibili scambi, prima con Cambiaso e poi con Nico Gonzalez, ma l’avvicinarsi della fine del mercato potrebbe cambiare gli scenari. Anche un prestito con diritto di riscatto potrebbe diventare un’opzione nella seconda metà di agosto.
Jones, distanza di 5 milioni con il Liverpool
L’Inter sarebbe arrivata a offrire 35 milioni bonus compresi per Curtis Jones, mentre il Liverpool continua a chiederne 40. Il contratto del centrocampista in scadenza nel 2027 potrebbe però favorire un avvicinamento. Prima del nuovo centrocampista resta comunque prioritaria la ricerca di un esterno destro. Per la difesa, invece, Romero appare ormai sfumato: se Pavard resterà, l’Inter potrebbe fermarsi con il rientro del francese e l’arrivo di Stones.
Autore: Ludovica Ferrante
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