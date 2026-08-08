L’Inter non molla Cristian Romero e prova a giocarsi anche la carta del pressing argentino. Secondo quanto riportato, Lautaro Martinez, con il sostegno di Javier Zanetti, avrebbe contattato direttamente il difensore del Tottenham per convincerlo a tornare in Italia e trasferirsi ad Appiano Gentile. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il capitano nerazzurro conosce bene Romero grazie alla lunga esperienza condivisa con la Nazionale argentina, con la quale i due hanno conquistato il Mondiale, due Coppe America e la Finalissima contro l’Italia.

Il vero ostacolo è l'ingaggio

Sul fronte dei club, l’operazione viene considerata possibile. Il Tottenham valuta il cartellino del centrale intorno ai 40 milioni di euro, cifra sulla quale l’Inter potrebbe provare a costruire una trattativa. Il nodo principale riguarda però le richieste economiche di Romero. Il difensore vorrebbe uno stipendio da almeno 6 milioni di euro a stagione, cifra al momento troppo elevata rispetto ai parametri nerazzurri. La concorrenza non manca. Sull’argentino resta infatti forte anche l’Atletico Madrid, che sarebbe maggiormente disposto ad avvicinarsi alle richieste del giocatore. Per questo Lautaro e Zanetti avrebbero intensificato il pressing, provando a convincere Romero a scegliere l’Inter. Per il centrale sarebbe inoltre un ritorno in Serie A dopo le esperienze con Genoa e Atalanta.