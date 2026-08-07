Classe 2005, già determinante per la squadra campione d'Italia e con enormi margini di crescita. Pio Esposito un anno e mezzo fa giocava e lottava per lo Spezia e oggi è uno dei nomi cerchiati in rosso sui taccuini delle big d'Europa. L'ultima conferma arriva dalla Premier League. The Sun Sport rivela che Arsenal e Manchester United hanno inviato degli osservatori al derby pre-campionato tra Inter e Milan a Perth per valutare il ventunenne, che il club nerazzurro valuta 73 milioni di sterline. E l'attaccante alto 1,90 m ha superato la prova del nove a pieni voti, tanto che le ottime recensioni degli osservatori sono finite dritte sulle scrivanie di Mikel Arteta e Michael Carrick.
Gradimento Gunners
Secondo quanto appreso da The Sun Sport, lo staff tecnico dell'Arsenal sta monitorando il nazionale italiano da mesi, con Arteta desideroso di aggiungere ulteriori opzioni offensive alle spalle di Viktor Gyokeres e Kai Havertz. Gabriel Jesus sembra destinato a partire, suscitando l'interesse del Milan e di altri club italiani, mentre l'Arsenal ha perso l'occasione di ingaggiare Vinicius Jr., che ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con il Real Madrid. Arteta desidera un punto di riferimento fisicamente dominante, capace di sovrastare i difensori centrali della Premier League e di dare il massimo per la squadra, ed Esposito sembra essere il candidato ideale.
Gradimento Red Devils
Anche il Manchester United, a quanto pare, segue l'attaccante da tempo, ma non ha intenzione di affrettare i tempi e presentare un'offerta. I dirigenti dei Red Devils hanno raccolto un'ampia documentazione su Esposito, ma ritengono che non ci sia un'urgenza immediata per presentare un'offerta formale in questo momento. Il Manchester United è disposto ad autorizzare la cessione di Joshua Zirkzee e desidera un altro attaccante alle spalle di Benjamin Sesko, ma probabilmente aspetterà che l'Inter ammorbidisca la propria posizione.
Prezzo fissato
Il club nerazzurro ha dichiarato pubblicamente Esposito "intoccabile" nel tentativo di tenere lontani i pretendenti inglesi dal loro talento di punta. Ma The Sun Sport rivela in esclusiva che il club italiano ha fissato privatamente un prezzo di circa 73 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro) tramite intermediari. Esposito al momento mantiene un profilo basso e si rifiuta di dare in escandescenze o di forzare un'uscita di scena clamorosa da San Siro. Tuttavia, fonti vicine al giocatore rivelano che è profondamente attratto dalla Premier League e rimane aperto a un trasferimento da sogno in Inghilterra qualora uno dei due colossi si facesse avanti.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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