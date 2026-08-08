L’Inter continua a lavorare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, con particolare attenzione alla fascia destra. Dopo la partenza di Denzel Dumfries, i nerazzurri devono individuare un nuovo interprete capace di garantire qualità e profondità sulla corsia. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in questa fase Chivu sta provando Andy Diouf adattato nel ruolo. Una soluzione interna che permette all’allenatore di valutare nuove alternative tattiche, ma che non esclude l’arrivo di un ulteriore rinforzo dal mercato. Tra i nomi seguiti dalla dirigenza continua a esserci quello di Moussa Diaby, esterno francese dell’Al-Ittihad. Il giocatore era già finito nel mirino dell’Inter durante il mercato di gennaio e il suo profilo continua a essere considerato interessante per caratteristiche tecniche e capacità di incidere sulla fascia.

Anche il Bayer Leverkusen sulle tracce del calciatore

La strada per arrivare al francese, però, non è priva di concorrenza. Sul giocatore si sarebbe infatti mosso anche il Bayer Leverkusen, club nel quale Diaby ha già giocato prima del trasferimento in Premier League e della successiva esperienza in Arabia Saudita. L’Inter continua quindi a seguire l’evoluzione della situazione senza affondare il colpo. La dirigenza nerazzurra mantiene Diaby sul proprio taccuino, ma al momento procede con cautela in attesa di capire se potranno crearsi le condizioni economiche e sportive per trasformare l’interesse in una vera trattativa.