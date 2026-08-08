Frecciatina di Weston McKennie all’Inter. Il centrocampista bianconero, intervistato da Tuttosport, ha parlato così delle favorite per lo Scudetto in Serie A, concentrandosi però prima sull’amichevole di oggi contro i nerazzurri:

C’è subito il test con l’Inter: non conta il risultato, ma è una partita che può già dire come sta questa Juve?

“Sì, è una partita di precampionato, ma penso che alla fine entrambe le squadre stiano cercando di capire a che punto sono nella preparazione in vista della nuova stagione. Penso che sia un’ottima partita di preparazione per noi e credo che lo sia anche per i tifosi. Penso che sia proprio quello che vogliono vedere. Ma alla fine noi vogliamo soprattutto capire come funzioniamo insieme, vedere come si inseriscono i nuovi giocatori, come affrontano tutto questo e come lo affrontiamo noi. L’Inter la conosciamo bene. Li affrontiamo continuamente in campionato, quindi sarà emozionante e penso che siamo pronti”.

Sulla lotta per il Tricolore

Inter ancora favorita per lo scudetto?

“È questo che dicono i giornali? Non lo so. Voglio dire, penso che qualsiasi squadra in Italia abbia la possibilità di vincere lo scudetto. L’Inter ovviamente ha una squadra forte e l’ha vinto l’anno scorso. Quindi, se la gente dice questo, immagino che sia quello che pensa. Il nostro compito, però, è concentrarci sul nostro gioco, su ciò che vogliamo fare e cercare di scendere in campo e cambiare la percezione che abbiamo di noi stessi”.

E alla Juve cosa manca per lo scudetto?

“Sono qui da sei anni e penso che si tratti semplicemente di curare i piccoli dettagli: concretizzare le occasioni, chiudere le partite quando siamo in vantaggio, ma soprattutto trovare continuità nel nostro gioco durante tutta la stagione. In passato abbiamo avuto grandi momenti e periodi in cui siamo stati molto convincenti, vincendo le partite in maniera netta. Poi, però, ci sono stati momenti in cui abbiamo commesso piccoli errori, regalando partite e punti. Penso quindi che l’allenatore e lo staff tecnico stiano cercando di ribadire continuamente un concetto: il nostro avversario più grande siamo noi stessi. Se vogliamo ottenere qualcosa, dobbiamo semplicemente rimanere concentrati e farlo accadere”.