Come evidenzia Calcio e Finanza, è stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport l’avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, con l'obiettivo di sostenere i progetti per la diffusione dello sport e della solidarietà, la promozione sociale, l’organizzazione di iniziative educative e culturali, il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.