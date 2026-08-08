Come evidenzia Calcio e Finanza, è stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport l’avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, con l'obiettivo di sostenere i progetti per la diffusione dello sport e della solidarietà, la promozione sociale, l’organizzazione di iniziative educative e culturali, il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

Sezione: News / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 23:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione