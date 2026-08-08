Entrerà in scena anche l'Inter Women di David Sassarini nel terzo turno di qualificazione della UEFA Women's Champions League, il cui sorteggio è in programma martedì 11 agosto alle ore 13. Sarà lì che verranno definite le nove sfide (andata e ritorno) che assegneranno gli ultimi posti disponibili alla fase campionato. La procedura completa del sorteggio verrà pubblicata prima della cerimonia.

Le 11 squadre che supereranno il secondo turno di qualificazione il 7 e l'8 agosto accedono al terzo turno di qualificazione, nel quale entrano direttamente in gara altri sette club tra i quali anche Chelsea e Paris Saint-Germain. Sono previste quattro sfide nel percorso Campioni e cinque nel percorso Piazzate, tutte in programma il 26 agosto e il 2 settembre. Le vincitrici dei nove incontri si uniranno ai nove club direttamente qualificati alla Champions mentre le sconfitte dovranno accontentarsi dell'Europa Cup.