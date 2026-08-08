Il futuro di Héctor Fort potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il club blaugrana, infatti, sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte per il giovane terzino, prodotto del settore giovanile catalano. Classe 2006, Fort è un profilo particolarmente duttile: può agire sulla fascia destra, ma all’occorrenza anche sulla corsia opposta. Dopo l’esperienza in prestito all’Elche, il suo nome torna così al centro delle attenzioni in vista del mercato .A fare il punto sulla situazione è Matteo Moretto, secondo cui l’Inter aveva già manifestato interesse nei confronti del giocatore. Il talento spagnolo era infatti finito nei radar nerazzurri anche nell’ambito dei discorsi con il Barcellona per Alessandro Bastoni, con l’ipotesi di un possibile inserimento di Fort nell’operazione.Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare: il Barcellona è pronto a valutare le offerte che arriveranno per il classe 2006. Una situazione da monitorare, con l’Inter che potrebbe tornare alla finestra per un giocatore già seguito in passato.

El Barça escuchará ofertas por Héctor Fort. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2026