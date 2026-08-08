L'avvocato e procuratore Dario Canovi, intervistato da TMW Radio, ha designato la sua griglia per lo Scudetto a due settimane dal calcio d'inizio del campionato: "Per lo Scudetto al momento è ancora l'Inter la grande favorita, poi subito dopo vedo Napoli e Como. L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. John Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Cristian Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".

Come sostituire Dumfries?

"Sono un ammiratore di Piero Ausilio, so che qualche idea ce l'ha e non la sappiamo. Sicuramente sta già pensando a qualcuno e che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, l'Inter rimane la squadra più attrezzata. E poi ci metto anche la Roma come terza favorita. Gian Piero Gasperini non è nuovo a queste imprese".