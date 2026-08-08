Partita vera quella tra Juventus e Inter all'Optus Stadium di Perth, dove i nerazzurri riescono a spuntarla per 2-1 e, in particolare, mostrano passi avanti importanti in vista dell'inizio del campionato il prossimo 22 agosto al Meazza contro il Monza. In particolare, l'Inter palesa una certa superiorità territoriale rispetto all'avversario nel primo tempo, impreziosito dall'ennesimo gol di Federico Dimarco dopo un ottimo guizzo di Ange Bonny. Ai tentativi dalla distanza di Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, la Juventus risponde con Kenan Yildiz allo scadere. Un po' poco per recriminare.

Nella ripresa Luciano Spalletti ribalta la squadra che scende in campo con un atteggiamento diverso, più propositivo, senza tuttavia creare problemi dalle parti di Ivan Provedel. Sono le sostituzioni di Cristian Chivu che invece danno un boost al gioco nerazzurro, in particolare l'ingresso di Andy Diouf che al 62', su assist di Pio Esposito, firma il raddoppio infilandosi in area e trovando impreparato Michele Di Gregorio. I bianconeri cercano una reazione, mentre i volti delle due squadre continuano a cambiare a causa dei cambi. Jamal Iddrissou e Matteo Lavelli, freschi di ingresso, confezionano il pallone del 3-0 che il secondo calcia alto davanti alla porta. Al minuto 85' l'Inter si fa trovare mal posizionata e su assist di Fabio Miretti arriva la rete di Francisco Conceiçao. Finale caldo: Pepo Martinez para su Kerim Alajbegovic che ha il pallone del 2-2, poi Leonardo Bovio salva su Randal Kolo Muani. Ultime emozioni di un derby d'Italia divertente, che premia l'Inter.

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90' - Senza recupero l'arbitro fischia la fine della partita. Vittoria nerazzurra sulla Juventus.

89' - Proteste bianconere per un contatto in area Bovio-Kolo Muani, l'arbitro lascia correre!

88' - MARTINEZ! Il portiere blocca a terra un tentativo da posizione favorevole di Alajbegovic!

86' - Marello entra al posto di Luis Henrique.

IL GOL: Lancio molto bello di Miretti per il portoghese che attacca la profondità e batte Martinez con il sinistro!

85' - GOL DI CONCEICAO CHE ACCORCIA LE DISTANZE!

81' - Spunto di Alajbegovic che in area invece di torare cerca Kolo Muani e permette il recupero di Bisseck.

77' - Entra Boga al posto di Cambiaso.

75' - Cartellino giallo per Rugani che stende Iddrissou appena fuori area dopo essere stato puntato.

70' - LAVELLI! L'attaccante si divora il terzo gol davanti alla porta su assist perfetto di Iddrissou!

67' - Cross da destra di Alajbegovic e ottima chiusura di fisico di Carlos Augusto su Kolo Muani.

64' - Altri cambi ambo i lati: Martinez per Provedel, Bisseck per Pavard, Lavelli per Esposito, Rugani per Bremer, Miretti per McKennie.

IL GOL: Diouf avvia l'azione che si sviluppa a destra, Esposito lo serve sulla corsa e con il destro batte un incerto Di Gregorio!

63' - GOOOOOOL! DIOUF TIMBRA SUBITO IL CARTELLINO!

57' - Momento di sostituzioni per l'Inter: dentro Frattesi, Stankovic, Iddrissou e Diouf, fuori Mkhitaryan, Bonny, Barella, Bastoni e Pavard.

53' - Ripartenza nerazzurra, palla a Carlos Augusto che crossa basso sul primo palo dove Bonny viene arginato da Bremer.

52' - Azione avvolgente della Juventus che trova Alajbegovic largo a sinistra: uno contro uno e cross basso arpionato da Provedel.

Chivu lancia Zielinski per Calhanoglu e Carlos Augusto per Dimarco. Spalletti ribalta l'undici iniziale: Koopmeiners per Douglas Luiz, Cabal per Kelly, Alajbegovic per Yildiz, Calik per Kalulu, Conceiçao per Zeghrova.

14.15 - Inizia il secondo tempo, diverse sostituzioni nelle due squadre.

Discreto agonismo e gambe più leggere rispetto alle precedenti uscite nell'amichevole, che amichevole non è mai, tra Juventus e Inter all'Optus Stadium di Perth. All'intervallo sono i nerazzurri a comandare nel punteggio, grazie all'ennesimo gol di Dimarco che al 20' sfrutta un bel numero di Bonny a sinistra e mette il pallone nell'angolo opposto con precisione chirurgica. Inter meglio della Juventus in linea di massima, sia nel gioco sia nell'atteggiamento con i bianconeri che si sono svegliati solo nel finale, producendo due tentativi estemporanei di Zeghrova e Yildiz. In precedenza, Di Gregorio ha dovuto mettere i guantoni per opporsi alle conclusioni di Calhanoglu e Mkhitaryan. La squadra di Chivu comunque, per quanto riguarda approccio e gestione della gara, ha mostrato segnali decisamente incoraggianti, tenendo benissimo il campo rispetto ai bianconeri.

45' - Senza recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

40' - Parapiglia nato da un faccia a faccia poco amichevole tra Dimarco e Zeghrova, poi tutto rientra.

38' - YILDIZ! Il turco riceve dai 25 metri e calcia, mandando però a lato!

37' - CAMBIASO! Assist di Douglas Luiz per l'esterno che da ottima posizione invece di calciare cerca qualcuno in area che non c'è.

35' - MKHITARYAN! L'armeno non serve Dimarco, poi calcia da fuori e obbliga Di Gregorio alla respinta!

32' - CALHANOGLU! Il turco calcia una punizione da casa sua e costringe Di Gregorio alla respinta con i pugni!

28' - Spizzata di McKennie, il pallone arriva a Bremer davanti a Provedel che è bravissimo a togliergli il tempo. Azione comunque viziata da fuorigioco.

IL GOL: Numero di Bonny a sinistra, cross basso in area e l'esterno incrocia sul palo lontano mettendola nell'angolino!

20' - GOOOOOL! DIMARCO PORTA IN VANTAGGIO I NERAZZURRI!

18' - ZEGHROVA! L'esterno calcia da fuori area ma trova pronto Provedel.

17' - Punizione in area di Calhanoglu, mischia e contatto sospetto su Mkhitaryan: l'arbitro fa correre.

13' - BONNY! L'Inter sviluppa a destra: cross di Pavard, respinta bianconera e il francese dopo lo stop di petto calcia di sinistro, trovando la respinta di un bianconero.

11' - BARELLA! Schema da corner, Dimarco crossa arretrato e il centrocampista calcia al volo: forte ma fuori bersaglio!

3' - Azione confusa nell'area nerazzurra sul cross da fermo di David Luiz, l'arbitro concede un corner che forse non c'è.

13.12 - Fischio d'inizio, primo pallone per i bianconeri.

13.06 - Via con l'inno nazionale italiano, seguito da quello australiano.

13.04 - Come prima del derby, va in scena lo spettacolo in stile maori.

13.02 - Squadre in campo per iniziare.

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FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso; 12 Douglas Luiz, 5 Locatelli, 22 McKennie; 11 Zhegrova, 30 David, 10 Yildiz. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 42 Nava, 2 Celik, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 13 Boga, 14 Milik, 17 Alajbegovic, 21 Miretti, 24 Rugani, 29 Arthur, 32 Cabal, 41 Owusu, 43 Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi. Allenatore: Luciano Spalletti.

INTER (3-5-2): 49 Provedel; 28 Pavard, 46 Bovio, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny. A disposizione: 1 Martinez, 12 Di Gennaro, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 48 Mosconi, 52 Iddrissou, 53 Lavelli, 54 Marello, 56 Maye, 58 Topalovic, 60 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Tim Danaskos.

Assistenti: Brad Wright - Andrew Meimarakis.

Quarto ufficiale: Liam Barclay.