Due profili ugualmente in uscita ma tuttora ancorati ad un terreno solido chiamato Inter. Sia Davide Frattesi che Benjamin Pavard sono stati indicati a più riprese come elementi non indispensabili per lo scacchiere interista. Tuttavia, la mancanza di offerte e il buon rendimento del difensore francese in questo precampionato potrebbero aver rimescolato, almeno parzialmente, le carte in tavola.

A questo proposito, SportMediaset evidenzia come - al momento - appare maggiormente probabile una partenza del centrocampista romano piuttosto che dell'ex difensore del Bayern Monaco, il quale potrebbe progressivamente essere reinserito nelle rotazioni interiste.