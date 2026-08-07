Il Torino Primavera si è aggiudicato il quinto 'Memorial Mamma e Papà Cairo', battendo i pari età dell'Inter in finale, dopo i calci di rigore. Un trionfo che rende, ovviamente, orgoglioso il presidente granata, Urbano Cairo: "Abbiamo vinto anche quest'anno, siamo contenti - le sue parole a Sky Sport -. Abbiamo un buon Settore giovanile, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato under 17 e under 18. In questo torneo c'erano squadre forti come Inter, Atalanta e Milan. E' calcio d'agosto ma è un piacere vincere". 

Sezione: News / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 23:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.