Il Torino Primavera si è aggiudicato il quinto 'Memorial Mamma e Papà Cairo', battendo i pari età dell'Inter in finale, dopo i calci di rigore. Un trionfo che rende, ovviamente, orgoglioso il presidente granata, Urbano Cairo: "Abbiamo vinto anche quest'anno, siamo contenti - le sue parole a Sky Sport -. Abbiamo un buon Settore giovanile, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato under 17 e under 18. In questo torneo c'erano squadre forti come Inter, Atalanta e Milan. E' calcio d'agosto ma è un piacere vincere".