"Per me non esistono titolari e riserve, tutti daranno contributo alla nostra causa". Con queste parole il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha risposto a una domanda relativa alla possibile titolarità di Martinez. In queste prime apparizioni, anche Provedel ha dimostrato di avere molta sicurezza e dunque c'è abbondanza. Ovviamente un titolare verrà scelto nel corso della stagione e quel ruolo dovrebbe spettare all'ex Genoa. Ma l'importanza di avere come secondo portiere un profilo esperto e sempre sul pezzo non è un aspetto da sottovalutare.

Sul capitolo difesa, la tournée ha messo in chiaro un altro aspetto: il reparto è tutto sommato completo. Quando Stones entrerà nel gruppo, Chivu avrà una vasta gamma di scelte. Tutto dipende anche dal futuro di Pavard. Se il francese restasse in nerazzurro, ecco che il reparto non necessiterebbe di ulteriori innesti. La volontà dirigenziale era quella di investire su Romero, ma l'operazione è sempre più complicata perché all'Inter servono le uscite.