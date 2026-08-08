'Pazienza, lasciamo lavorare i direttori'. Questa la posizione di Cristian Chivu rispetto alla strategia dell'Inter sul mercato, posizione che Fabio Liverani sposa in pieno: "L'Inter non deve fare tantissimo sul mercato, per me può comprare l'esterno anche dopo Ferragosto - ha spiegato l'ex allenatore del Genoa a Sky Sport -. E' stata sfortunata nelle due operazioni che stava chiudendo per Palestra e Khalaili: nel primo caso è subentrato il Chelsea, e con la Premier non si può competere, mentre nel secondo caso sono successe cose non controllabili dal club. L'Inter non può buttarsi su un obiettivo 'normale'". 

Sezione: News / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 11:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.