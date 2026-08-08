La firma del primo contratto da professionista con l'Inter da parte di Mirko Franchi, giovane attaccante classe 2008, fa felice anche la formazione toscana del TAU Altopascio, legata da anni al club nerazzurro, dove il ragazzo è cresciuto all'interno del proprio centro di formazione. TAU che tramite una nota pubblicata su Facebook festeggia il raggiungimento di "un traguardo prestigioso che rappresenta il premio per il talento, l'impegno e il percorso di crescita iniziato fin da bambino proprio con i colori amaranto. Per tutto l'ambiente Tau è motivo di grande orgoglio vedere un altro ragazzo cresciuto nel Centro di Formazione Amaranto raggiungere un traguardo così importante. Complimenti Mirko, la Famiglia Tau è fiera di te!".