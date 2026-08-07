Lautaro Martinez e Javier Zanetti sarebbero scesi in campo per convincere Cristian Romero a scegliere l'Inter. Stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport, il capitano e il vice presidente avrebbero alzato il pressing sul Cuti, che in questo momento appare decisamente più vicino all'Atletico Madrid che alla Milano nerazzurra.

L'ottimismo che filtrava da Viale della Liberazione negli scorsi giorni, infatti, si è trasformato nel timore di perdere un altro obiettivo di mercato, complice l'inserimento prepotente dei colchoneros, pronti ad accontentare il difensore argentino a livello di ingaggio, al contrario dell'Inter, che ritiene eccessiva la cifra di 6 milioni di euro annui richiesta. E così è nata la situazione di standby, nonostante l'intesa raggiunta con il Tottenham a circa 40 milioni di euro. L'operazione di convincimento, insomma, appare tutt’altro che semplice, secondo la rosea. Che intanto registra questo tentativo.