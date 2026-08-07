Aymen Zouin è virtualmente un nuovo giocatore del Parma. Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'ormai ex esterno d'attacco dell'Inter domani svolgerà le visite mediche propedeutiche alle firme con il club ducale. Anche l'Ascoli aveva messo gli occhi sull'esterno marocchino, ma la trattativa si è arenata nel momento in cui per lui si è aperta la possibilità di approdare in Serie A.

Sezione: News / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 23:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.