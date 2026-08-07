Joaquin Correa è tornato a casa dopo un lungo peregrinare in Europa chiudendo il cerchio con l'Estudiantes che aveva aperto undici anni fa: "Voglio ringraziare tutta la famiglia Pincha per i bei messaggi, non solo per quelli recenti, ma per tutti quelli ricevuti durante questo periodo - ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter ai canali ufficiali del club argentino dopo l'annuncio -. Per tutto questo percorso, durante il quale mi sono sentito accompagnato da voi, in questi 11 anni. Per il vostro affetto e il vostro calore. Sono davvero molto felice di tornare; era quello che desideravo: rientrare ancora relativamente giovane, per poter continuare ad aiutare un club che mi ha dato tutto, continuare a crescere e proseguire sulla stessa strada che ci hanno insegnato qui dentro. Quindi sono davvero felicissimo".

Del Tucu Correa para la Familia Pincha. ¡Nos vemos pronto en UNO! 🇦🇹 pic.twitter.com/c4Mc26mXZ8 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 7, 2026