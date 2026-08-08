Secondo quanto riportato dall’ANSA Gianni Infantino incassa nuovi attestati di sostegno dal calcio sudamericano. Il presidente della Fifa è arrivato a Cali, in Colombia, per partecipare all'insediamento del nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Le immagini diffuse dalla Federcalcio colombiana lo mostrano sorridente al fianco di Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, e di Ramon Jesurun, numero uno della federazione colombiana. La visita arriva in un momento delicato per Infantino, dopo le forti critiche ricevute per il progetto, poi ritirato, di creare la FIFA Forward Enterprise, una società commerciale aperta agli investitori privati e coinvolta anche nell'organizzazione dei Mondiali. A otto mesi dalla fine del mandato e in vista delle elezioni del marzo 2027, Infantino resta al momento l'unico candidato, ma deve fronteggiare l'opposizione della Uefa, che ha ribadito la minaccia di boicottaggio dei Mondiali. La Conmebol ha espresso preoccupazione per alcune decisioni unilaterali della Fifa, ma Domínguez ha riconosciuto il lavoro svolto da Infantino. Dopo Argentina e Paraguay, anche Venezuela ed Ecuador hanno manifestato il proprio sostegno, accogliendo con favore il ritiro del contestato progetto commerciale.