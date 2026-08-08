Prenderà il via questa sera con le prime due gare del turno preliminare la Coppa Italia 2026-2027, che vedrà l'Inter di Cristian Chivu campione in carica entrare in scena negli ottavi di finale. Nel frattempo, stasera si giocherà una partita che potenzialmente può interessare i nerazzurri, visto che in campo andranno due delle possibili avversarie nel turno di dicembre/gennaio: al Del Duca di Ascoli, infatti, giocheranno i bianconeri neopromossi in Serie B, dove milita anche il prodotto del vivaio nerazzurro Giacomo De Pieri, e il Potenza vincitore della Coppa Italia di Serie C nella scorsa stagione.

Questo il programma del fine settimana:

- Vicenza-Catania: sabato 8 agosto alle 20:00

- Ascoli-Potenza: sabato 8 agosto alle 20:30

- Arezzo-Union Brescia: domenica 9 agosto alle 19:45

- Benevento-Ravenna: domenica 9 agosto alle 21:00

Sezione: News / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 18:41
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.