Ultimo allenamento australiano per l’Inter prima del derby d’Italia contro la Juventus. Cristian Chivu ha mescolato le carte nella seduta di ieri pomeriggio, senza offrire troppe indicazioni ai giornalisti e ai tifosi presenti, ma una delle novità potrebbe riguardare Hakan Calhanoglu. Come scrive Il Corriere dello Sport, dopo lo spezzone disputato contro il Milan, il centrocampista turco potrebbe infatti partire dal primo minuto, affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Chivu sta valutando di aumentare progressivamente il minutaggio del classe 1994, in modo da avvicinarlo alla condizione migliore in vista dell’inizio della stagione.

In attacco potrebbe proseguire invece la staffetta tra Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Il primo potrebbe giocare insieme a Iddrissou, mentre il francese dovrebbe essere affiancato da uno tra Lavelli e Mosconi.

Le prove generali rinviate al Real Betis

Per vedere l’assetto più vicino a quello del debutto in campionato contro il Monza potrebbe essere necessario attendere l’amichevole di Ferragosto contro il Real Betis, in programma a Bari. Buone notizie arrivano da Yann Bisseck. Il difensore, rimasto in campo per tutta la partita contro il Milan, ha completamente smaltito il colpo alla nuca subito dopo uno scontro con Estupinian ed è nuovamente a disposizione. Assente invece Petar Sucic, volato dalla moglie incinta. Non ci sono ancora Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones: i tre sono attesi domani ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione con i consueti test atletici. Dopo la sfida con la Juventus, in programma alle 13 italiane, l’Inter rientrerà direttamente dall’Australia. Chivu concederà poi alcuni giorni di riposo prima della ripresa del lavoro ad Appiano Gentile.