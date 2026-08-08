Il futuro di Hakan Calhanoglu resta tutto da scrivere. Dopo le parole del centrocampista turco a La Gazzetta dello Sport, dove aveva confermato l’assenza di trattative per il prolungamento del contratto, Fabrizio Romano ha fatto ulteriore chiarezza sul proprio canale YouTube. Secondo l’esperto di mercato, la situazione attuale sarebbe frutto di una scelta precisa condivisa tra il calciatore e l’Inter, compresa la proprietà nerazzurra. "Calhanoglu ha detto la verità", ha spiegato Romano. "L’Inter e Calhanoglu hanno scelto di andare avanti in quest’ultima stagione di contratto insieme senza rinnovo garantito". Non ci sarebbe quindi, almeno per il momento, alcuna trattativa in corso per estendere l’accordo del centrocampista.

Tutto rimandato al termine della stagione

"Calhanoglu si giocherà quest’ultima stagione in nerazzurro, poi si capirà da qui a fine stagione se ci potranno essere spiragli per il rinnovo e se si vorrà negoziare", ha aggiunto Romano. La decisione non comporta necessariamente un addio già programmato, ma lascia aperte tutte le possibilità. Romano ha sottolineato come l’assenza di negoziati non rappresenti una situazione casuale: "Quello che dice Calhanoglu, cioè che non si sta trattando il rinnovo, è una scelta ben chiara e ben precisa". Inter e giocatore proseguiranno quindi insieme durante la stagione, rinviando ogni decisione definitiva. "A oggi è uno scenario che lascia tutte le porte aperte per il futuro del centrocampista turco".