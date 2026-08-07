Il mercato dell'Inter in questo momento cruciale è bloccato dalle mancate cessioni, preventivate da tempo ma mai concretizzate. I nomi principali in uscita sono tre: Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, tutti consapevoli del fatto che in casa nerazzurra non c'è più posto per loro. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei sopra citati.

Frattesi

Nonostante i gol pesanti nella stagione della seconda stella e in quella successiva in Champions League, l'ex Sassuolo è reduce da un'annata deludente, influenzata da problemi fisici all'inizio e conclusa con zero reti e zero assist. L'Inter lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, con la speranza di avvicinarsi ai 30 milioni. In passato di lui si era interessato il Nottingham Forest, oggi l'unico club potenzialmente pronto ad accoglierlo sembra la Juventus.

Pavard

Il francese ha giocato da titolare le ultime due amichevoli dell'Inter contro Manchester City e Milan, la sua situazione è semplice: l'arrivo di un altro centrale rappresenterebbe il foglio di uscita per lui. Il problema è lo stipendio da 5 milioni netti a stagione, per questo i nerazzurri vogliono venderlo a titolo definitivo. Il costo si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro e su di lui hanno manifestato interesse Benfica e Galatasaray.

Asllani

Il centrocampista albanese ha una valutazione che si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro, il club nerazzurro punta alla cessione a titolo definitivo contando sul fatto che essendo un classe 2002 possa avere mercato. Se restasse non troverebbe spazio, la mediana in questo momento è full. La dirigenza lavora a un trasferimento per reinvestire il ricavato sul mercato in entrata.