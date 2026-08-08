Emiliano Viviano senza fronzoli sul sistema del calcio italiano. Di seguito la sua analisi a Arena Sportium.fun: "Secondo me non è l’allenatore il problema per la rivoluzione del calcio italiano: è l’ultimo dei problemi. Quindi non mi meraviglio del fatto che sia tornato Mancini. E non è nemmeno questo il fatto che non mi piace, perché comunque Mancini è un allenatore preparato, non ci sono dubbi: ha fatto benissimo in Nazionale. Il problema è che Maldini e Leonardo avrebbero rivoluzionato tutte le posizioni federali. Già detto e già fatto, da quel che so io. E oggi, secondo me, rimarrà tutto uguale".