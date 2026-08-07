Il nome di Giovanni Fabbian torna a circolare con insistenza in ottica Bologna. Dopo una stagione alla Fiorentina, nella quale il centrocampista ha trovato poco spazio, il suo talento si è visto solo a sprazzi e il suo futuro appare tutt'altro che definito. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha preso corpo un'ipotesi di mercato che potrebbe trasformarsi in una pista concreta. La Fiorentina continua infatti a seguire con interesse Kristian Thorstvedt del Sassuolo, considerato uno dei profili ideali per rinforzare il centrocampo viola. Per abbassare il costo dell'operazione, una delle soluzioni al vaglio potrebbe essere l'inserimento di Fabbian come contropartita tecnica. Un'operazione che, almeno sulla carta, potrebbe soddisfare entrambe le società: da una parte la Fiorentina ridurrebbe l'esborso economico necessario per arrivare al centrocampista norvegese, dall'altra il Sassuolo si assicurerebbe un giocatore giovane, già abituato ai ritmi della Serie A e con importanti margini di crescita. Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma si tratta di uno scenario che merita attenzione. Il mercato può cambiare rapidamente e, quando gli interessi dei club si incrociano, anche le ipotesi inizialmente marginali possono trasformarsi in trattative concrete.

Nel frattempo, il futuro di Fabbian sembra sempre più lontano da Firenze. Se il suo inserimento nell'affare Thorstvedt dovesse concretizzarsi, per il centrocampista si aprirebbero due scenari: approdare al Sassuolo come pedina dello scambio oppure tornare a vestire la maglia del Bologna, club in cui è riuscito a esprimere al meglio il proprio potenziale. Un ritorno dal sapore romantico, che permetterebbe a Fabbian di ritrovare un ambiente che lo conosce, lo apprezza e nel quale potrebbe rilanciare definitivamente la propria carriera dopo una stagione complicata in viola.