Grande sorpresa ad Arzachena: due grandi protagonisti del nostro calcio hanno scelto lo Sporting Club La Punga della località sarda per riscaldare i motori in vista della prossima stagione, chi con un obiettivo chi con un altro. Come riporta il sito Cityandcity.it, infatti, sono stati avvistati in Gallura il nuovo CT della Nazionale italiana Roberto Mancini e l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram. Il giocatore francese, in particolare, ha svolto una sessione di lavoro leggera, indossando una maglia dal sapore vintage e dedicandosi ad alcuni esercizi con il pallone. Per lui si tratta di una parentesi di allenamento personale prima di ricongiungersi al gruppo nerazzurro nelle prossime ore.

Mancini si è invece concesso una partitella amichevole tra amici, indossando la maglia da allenamento della Nazionale e regalando alcune giocate di classe. Al suo fianco scende in campo anche Simone Fabio, membro del suo staff azzurro, in un’atmosfera distesa e caratterizzata da attesa.