Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jonathan Rowe, attaccante 23enne del Bologna, ha parlato così delle favorite in Serie A: “L’Inter penso sia ancora davanti a tutti. Mi sembra che anche il Como si stia rinforzando molto. Poi le solite. Il Bologna dove lo metto? Tra le prime cinque. Credo in questa squadra, abbiamo qualità un po’ ovunque. Il nostro obiettivo resta entrare in Europa, ma ho buone sensazioni. C’è grande fiducia tra noi e non vogliamo porci limiti. Perché no?