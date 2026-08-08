L’Inter comincia lentamente a ricomporsi dopo il Mondiale. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones hanno deciso di anticipare di un giorno il rientro dalle vacanze e saranno già domani ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Come scrive Tuttosport, per Stones sarà il primo vero contatto con l’ambiente nerazzurro dopo il trasferimento. Il difensore inglese ritroverà subito Manuel Akanji, suo compagno al Manchester City dal 2022 al 2025 e già al lavoro alla Pinetina da martedì.

Stones ritrova Akanji e Kolarov

Quando anche il resto della squadra sarà rientrato dall’Australia, Stones potrà riabbracciare un’altra vecchia conoscenza come Aleksandar Kolarov, con il quale aveva condiviso i primi anni al Manchester City. Ad accogliere il nuovo difensore ci sarà soprattutto Lautaro, dopo i numerosi duelli vissuti da avversari. Tra i ricordi spiccano la finale di Champions di Istanbul e la recente semifinale mondiale.

Sucic già in Italia, Asllani fuori dal progetto

È già rientrato anche Petar Sucic, tornato per assistere alla nascita del figlio. Ad Appiano sono presenti inoltre Yanis Massolin e Kristjan Asllani, entrambi alle prese con problemi fisici, anche se quest’ultimo resta fuori dal progetto tecnico.

Chivu frena sul debutto dei big

Per vedere Stones, Lautaro e Thuram subito titolari servirà probabilmente tempo. Cristian Chivu ha già manifestato prudenza sull’ipotesi di schierarli dal primo minuto contro il Monza, nella prima giornata di campionato del 22 agosto. La stagione sarà lunga e l’Inter non vuole accelerare i tempi. Al momento, per il debutto, prende quota la coppia offensiva composta da Pio Esposito e Bonny. Prima, però, ci sarà l’amichevole contro il Real Betis a Bari, ultimo importante test prima dell’inizio ufficiale della stagione.