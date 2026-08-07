C'era anche il nuovo arrivato Ivan Provedel al fianco di Cristian Chivu nel corso della conferenza stampa di vigilia dell'amichevole tra Inter e Juventus all'Optus Stadium di Perth. Il portiere si è così espresso, partendo da sensazioni personali per la nuova avventura:

Ci racconti come hai vissuto questo primo mese in nerazzurro, come è stato l’impatto con il gruppo e quanto è stato importante calarsi subito in partite contro avversarie top, come state facendo in questa tournée?

"Sono davvero felice di essere all’Inter: per me è stato un mese molto emozionante, il lavoro di questi giorni è stato subito stimolante, stare accanto ai nuovi compagni mi ha permesso di capire subito perché questa squadra e questo gruppo hanno vinto così tanto".

Per te essere all’Inter è una chiusura di un cerchio, da tifoso nerazzurro fin da piccolo: come ti senti, quali sono le tue emozioni?

"Fin da piccolo ho sognato di essere qui. Ho avuto la fortuna di ricevere questa chiamata e ovviamente al di là della felicità, mi risveglia i sogni di quando ero piccolo: tante volte quando cresciamo diventiamo meno sognatori, ma essere qui è davvero fantastico e mi aiuta ogni giorno a cercare di essere sempre migliore".

Hai giocato spesso da titolare: quale sarà il tuo ruolo all’Inter?

"Io sono arrivato per essere a disposizione: devo dimostrare di poterci stare qui, lo devo fare ogni giorno. Sarà poi il mister a decidere, ma io devo dimostrare che posso stare qui, a questo livello: il mio contributo lo darò tutti i giorni dando del mio meglio per la squadra".

Che persone hai incontrato all’Inter, tra compagni di reparto e persone dello staff?

"Ho conosciuto grandi professionisti e bellissime persone, stiamo passando tanto tempo insieme: sono felice di averli incontrati, il gruppo è affiatato, ci vogliamo bene e ci sosteniamo a vicenda".