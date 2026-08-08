Il calcio argentino e internazionale piangono la scomparsa di Jorge Messi, padre di Lionel Messi, deceduto ieri sera alle 22 in una clinica di Rosario, in Argentina. L'imprenditore e agente del calciatore aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, Jorge è stato il pilastro della brillante carriera calcistica del figlio, chiedendo con forza le cure necessarie quando ancora militava nel Newell's Old Boys e standogli accanto nel momento dello sbarco a Barcellona.