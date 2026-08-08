Il calcio argentino e internazionale piangono la scomparsa di Jorge Messi, padre di Lionel Messi, deceduto ieri sera alle 22 in una clinica di Rosario, in Argentina. L'imprenditore e agente del calciatore aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una malattia. Marito di Celia Cuccittini e padre di Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, Jorge è stato il pilastro della brillante carriera calcistica del figlio, chiedendo con forza le cure necessarie quando ancora militava nel Newell's Old Boys e standogli accanto nel momento dello sbarco a Barcellona. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 08 agosto 2026 alle 15:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.