Nonostante il successo contro la Juventus, c'è sempre qualcosa da migliorare. La filosofia del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, è sempre più chiara e la si capisce ampiamente dalle dichiarazioni rilasciate a Sky nel post-partita odierno: "Si può sempre fare meglio, ma per quello che eravamo oggi si chiude questa tournée lontano dall'Europa nel miglior modo possibile, senza infortuni e anche con una bella prestazione". Sono mancati all'appello, a causa delle ferie post-Mondiale, Thuram e Lautaro Martinez. Ma la tournée australiana ha fornito ottime indicazioni al tecnico del Biscione, che ha potuto capire quali sono i tasselli da inserire.

Esigenze del mercato

Il capitolo più intrigante dei mesi estivi è ovviamente quello del mercato. Uno dei giocatori maggiormente apprezzati dall’allenatore era Cristian Romero. La trattativa, però, si è complicata anche per la permanenza di Benjamin Pavard. Nel frattempo Stones è arrivato e le richieste di Chivu sono chiare: l'ossatura c'è, così come la struttura e la colonna portante della rosa. Occorre posizionare i giusti tasselli per alzare il tasso di qualità. L’altro grande obiettivo di Chivu resta Curtis Jones. Il centrocampista del Liverpool piace per duttilità. Ma prima di affondare il colpo servono le uscite e in questa casella rientrano Frattesi e Asllani.