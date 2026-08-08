Andy Diouf nella ripresa ha ancora una volta dimostrato di essere sul pezzo. Il francese ha iniziato e concluso l'azione che ha portato l'Inter al raddoppio nell'amichevole odierna contro la Juventus, con la complicità di Di Gregorio. E' in crescita Diouf: lo certifica un pre-campionato di tutto rispetto, partendo dal ritiro in Germania con la doppietta al Karlsruhe, passando per le recenti prestazioni che hanno stupito qualche tifoso scettico. Chivu, nel post-partita odierno, è apparso soddisfatto della prova dei suoi: "Si può sempre fare meglio, ma per quello che eravamo oggi si chiude questa tournée lontano dall'Europa nel miglior modo possibile, senza infortuni e anche con una bella prestazione".

Nonostante Diouf abbia comunque fatto delle solide prestazioni da esterno, è evidente che sussiste la necessità di rimpinguare quel settore di campo.