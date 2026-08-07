La parola chiave per descrivere il momento storico del mercato estivo dell'Inter è 'cautela', secondo la Gazzetta dello Sport. Una parola che vale soprattutto per il dossier relativo al sostituto di Denzel Dumfries, capitolo lontano dall'essere chiuso. Dopo le due trattative naufragate sul più bello per Marco Palestra e Anan Khalaili, Cristian Chivu in queste settimane sta adattando Andy Diouf sulla fascia destra, ma ha già fatto capire che serve un altro elemento per completare la batteria dei giocatori per quel reparto. Sul taccuino di Piero Ausilio c'è sempre Moussa Diaby, esterno dell'Al-Ittihad già cercato a gennaio scorso, sul quale però c'è anche il Bayer Leverkusen. 

Sezione: Focus / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 21:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.