La parola chiave per descrivere il momento storico del mercato estivo dell'Inter è 'cautela', secondo la Gazzetta dello Sport. Una parola che vale soprattutto per il dossier relativo al sostituto di Denzel Dumfries, capitolo lontano dall'essere chiuso. Dopo le due trattative naufragate sul più bello per Marco Palestra e Anan Khalaili, Cristian Chivu in queste settimane sta adattando Andy Diouf sulla fascia destra, ma ha già fatto capire che serve un altro elemento per completare la batteria dei giocatori per quel reparto. Sul taccuino di Piero Ausilio c'è sempre Moussa Diaby, esterno dell'Al-Ittihad già cercato a gennaio scorso, sul quale però c'è anche il Bayer Leverkusen.