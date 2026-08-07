Marco Pompetti cambia maglia lasciando il Catanzaro dopo tre stagioni. L'ex centrocampista dell'Inter, che nel 2018 fu premiato come migliore giocatore delle fasi finali del campionato Primavera e del Torneo di Viareggio, passa a titolo definitivo al Calcio Padova, club con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.