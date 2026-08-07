Marco Pompetti cambia maglia lasciando il Catanzaro dopo tre stagioni. L'ex centrocampista dell'Inter, che nel 2018 fu premiato come migliore giocatore delle fasi finali del campionato Primavera e del Torneo di Viareggio, passa a titolo definitivo al Calcio Padova, club con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Ven 07 agosto 2026 alle 23:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.