Sono state due le gare dei preliminari di Coppa Italia giocatesi questa sera. Partiamo da quella delle 20: il Catania (Serie C) elimina il Vicenza (neopromosso in B) dopo i calci di rigore. La partita era terminata 1-1 ai tempi regolamentari: vantaggio veneto con Moncini e pari dagli undici metri di Cicerelli. Nella lotteria del dischetto due errori vicentini e uno etneo: passano dunque i siciliani.

L'Ascoli ha eliminato il Potenza: successo del Picchio per due reti a una. Vantaggio lucano grazie a Selleri dopo 1' di gioco. Reazione bianconera con Milanese al 21' e Gori al 69'. Nel finale c'è anche spazio per il tris della squadra di casa firmato da Corradini al 90'. Non è entrato in campo De Pieri, con l'Ascoli che ha fatto quattro sosituzioni.