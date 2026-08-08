Cesc Fabregas è stato vicinissimo all’Inter, poi non se n’è fatto più niente. Nonostante tutto l’allenatore spagnolo continua a spendere parole importanti per i nerazzurri, come oggi al Corriere dello Sport:

La stima per l'Inter e per Lautaro

Qual è la squadra di serie A che gioca un calcio non dico come il tuo ma che si avvicina?

“L’Inter è la più forte d’Italia. Quando sono arrivato l’ho studiata tantissimo, sono andato spesso a San Siro. L’Inter è il picco”.

E l’allenatore che ha inciso di più su di te?

“Mourinho ha giocato con la mia testa, top. José mi ha impressionato veramente. Lui faceva una cosa con me sapendo che con altri non avrebbe funzionato. È troppo intelligente. Molto bene anche Antonio Conte, un allenatore che - come diciamo in spagnolo - no se casa con nadie, non si sposa con nessuno, per lui sono tutti uguali dal primo all’ultimo. Ha una visione forte. Non faccio il Fantacalcio, esce lo facessi prenderei sicuramente Lautaro Martinez. Per me è il giocatore più forte della Serie A, un grande leader”.