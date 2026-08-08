Probabilmente non sarà Inter, ma certamente non sarà Arsenal. Secondo quanto riporta oggi pomeriggio la redazione sportiva del The Sun, Cristian Romero avrebbe aperto al trasferimento ai Gunners. Tottenham e Arsenal di certo non si amano, motivo per cui un passaggio tra i due club del nord di Londra è da escludere.

Romero-Arsenal, il Tottenham non ci sta

Romero, avvicinato da diverse squadre in questi giorni tra cui anche l'Inter, avrebbe aperto all'Arsenal di Arteta. I campioni d'Inghilterra in carica sono alla ricerca di un difensore centrale e, qualche settimana fa, avevano cercato di mettere le mani su Stones, che poi ha preferito l'Inter. Ora il nuovo obiettivo è il Cuti, che a sua volta gradirebbe la destinazione.

Il Tottenham però non è disposto a vendere il giocatore all'Arsenal. La rivalità si fa sentire e, come rivelato da una fonte dirigenziale interna agli Spurs, l'idea di cedere il giocatore ai 'cugini' non viene nemmeno presa in considerazione dai bianconeri. L'Atletico Madrid resta dunque in prima posizione nella corsa all'argentino.