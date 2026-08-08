L'Inter continua a lavorare sul campo, ma con un occhio che resta sul calciomercato. Con un Romero sempre più lontano e diretto all'Atletico Madrid, la permanenza di Pavard resta sempre più probabile. Come evidenzia Sky Sport, l'obiettivo della dirigenza è costituito da due tasselli: l'esterno a destra e il centrocampista centrale per completare il reparto mediano. In mezzo l'Inter continua a seguire Curtis Jones: i prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà esserci un'accelerazione. Magari con qualche uscita, ricordando che Frattesi e Asllani non rientrano nei piani.

Si raffredda la pista connessa a Nico Gonzalez e secondo l'emittente potrebbe comunque esserci un rinforzo nel reparto arretrato. Resta da capire il futuro di Pavard.