L'Inter rischia un nuovo sorpasso di mercato: dopo Palestra al Chelsea, Romero all'Atletico Madrid. Ma stavolta le ragioni sono diverse. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, prima di un eventuale assalto all'argentino, il club vuole vendere Benjamin Pavard per fare spazio numericamente in difesa e nel monte ingaggi. Oggi, però, il francese non sembra così vicino a un trasferimento.

"In casa nerazzurra sono ore di riflessione. Le richieste sull’ingaggio di Pavard potrebbero essere soddisfatte in Arabia Saudita, sponda Al-Ittihad come contropartita per Diaby, ma per l’ex Bayern trasferirsi in quel campionato al momento non è una priorità. Vuole ricucire con tutto il gruppo all’Inter e tornare a giocare la Champions dopo l'annata trascorsa al Marsiglia", si legge sul quotidiano. Nel frattempo l'Atletico Madrid ha ceduto Molina alla Roma, Ruggeri all'Aston Villa e sta per dare Thiago Almada al River Plate: tutto è apparecchiato per l'assalto a Romero: il rischio del sorpasso ai nerazzurri è concreto.